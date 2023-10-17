 غارة إسرائيلية استهدفت منزله.. حماس تعلن استشهاد رئيس القضاء بالحركة رفقة عائلته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غارة إسرائيلية استهدفت منزله.. حماس تعلن استشهاد رئيس القضاء بالحركة رفقة عائلته

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 12:14 م

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، استشهاد رئيس القضاء في الحركة في قصف إسرائيلي على غزة.

وقالت الحركة في بيان لها أوردته وسائل إعلام محلية: «بأسمى آيات الفخر والاعتزاز نزفّ الشهيد القائد الدكتور تيسير إبراهيم، رئيس القضاء الحركي».

وأضافت أن إبراهيم استشهد وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.

المجازر الإسرائيلية تأتي بعدما تعرضت دولة الاحتلال لضربة قاصمة في 7 أكتوبر الجاري، عندما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.


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