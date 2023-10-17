سوناك يبحث مع ولي العهد السعودي وأمير قطر التطورات في غزة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن سوناك أكد أهمية تجنيب الشرق الأوسط المزيد من عدم الاستقرار، وذلك خلال اتصالين هاتفيين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول فيهما الصراع الحالي في غزة.

وأوضح المتحدث البريطاني أنه خلال المكالمة مع ولي العهد السعودي اتفق الجانبان على أهمية تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وحول المكالمة الهاتفية مع أمير قطر، قال المتحدث إن "رئيس الوزراء البريطاني شكر الأمير تميم على دوره البناء في الدبلوماسية الإقليمية.. واتفقا على أنه لا ينبغي السماح للصراع بأن يؤدي للمزيد من زعزعة استقرار المنطقة".

ويأتي ذلك بينما دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي يومه الحادي عشر، مع استمرار استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمة الدولية بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.