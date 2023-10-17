مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تلقي كل يوم 1000 طن من المتفجرات على غزة

قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن «مصر تتحمل مسئولية القومية العربية والدفاع عن القضية الفلسطينية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «نتطلع اليوم لجمهورية مصر العربية، أولًا من بين الدول العربية الشقيقة، للعمل بكل ما تستطيع لوقف تلك المجزرة وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب الآن على مرمى ومسمع من جميع البشر على شاشات التليفزيون».

وتساءل: «ما معنى قصف مستشفى وسط قطاع غزة ويلقى 500 شهيد حتفهم في لحظة؟؟ المستشفيات في القطاع في حالة انهيار الآن، والدفاع المدني في حالة انهيار، والقطاع ليس به وقود أو دواء كاف أو كهرباء أو ماء».

ووصف قصف مستشفى المعمداني بأنه «يوم استهداف للشعب الفلسطيني؛ للقضاء عليه كليًا أو جزئيًا»، منوهًا أن إسرائيل تسعى لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال القتل وتعريضهم لظروف غير إنسانية، وقطع كل أسباب الحياة عن القطاع ودفعهم للهجرة والنزوح الداخلي.

وأكمل: «لو صمتنا على هذا الأمر نصطدم بما هو أسوأ في الأيام المقبلة، في قطاع غزة كانت الكثافة السكانية 6000 شخص في الكيلو متر المربع، وبعد التهجير أصبحت الكثافة 12 ألف فلسطيني».

وأشار إلى أن «إسرائيل تلقي كل يوم 1000 طن من المتفجرات على القطاع»، معقبًا: «كيف يمكن تخيل الإبادة الجماعية والمجزرة التي تحدث على الهواء؟ لا نعفي أحدا من مسئوليته اليوم، التاريخ يرى تلك الإبادة الجماعية وغدا يجب أن يخرج العالم من عصور الظلام التي عاد إليها ويصحو لمحاسبة المجرم الذي يرتكب الإبادة الجماعية».