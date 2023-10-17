الرئاسة الفلسطينية: قصف مستشفى المعمداني بغزة جريمة إبادة جماعية

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

ووصف أبو ردينة قصف المستشفى بأنه "جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية"، محملا إسرائيل كامل المسؤولية والمحاسبة أمام المحاكم الدولية.

وقال أبو ردينة إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها، وفقا لوكالة انباء فلسطين (وفا).

وأكد أبو ردينة أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الأخير، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وشدد الناطق باسم الرئاسة على أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان إدانة هذه الجرائم البشعة، الذي أصبح واضحا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء.