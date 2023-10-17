بدأت سيارات للقوافل المصرية التابعة للتحالف الوطني في التحرك من مدينة العريش شمالي سيناء في اتجاه معبر رفح.

هذا التحرك استعداد لما هو قادم موضحا أن قوافل التحالف الوطني حصلت على تعليمات من السلطات المصرية بالتحرك من مدينة العريش شمالي سيناء إلى مدينة رفح بالقرب من المعبر بين مصر وقطاع غزة.

وتنتظر سيارات قوافل المساعدات بالقرب من معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة على أن تعطي السلطات الأمنية المصرية تعليماتها الخاصة بموعد فتح المعبر".

تحرك أسطول يقدر بـ 150 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية بشكل مفاجئ من مدينة العريش في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء متجها إلى معبر رفح البري الذي يبعد نحو 50 كيلو مترا تقريبا وذلك بالتزامن مع تحرك وانتشار مكثف لقوات الجيش المصري على الحدود المصرية مع قطاع غزة.



وصرح مصدر أمني مصري مسؤول لمراسل (د.ب.أ) بأن السلطات المصرية أمرت مسؤول الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالتحرك فورا بالشاحنات من العريش إلى معبر رفح في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وقد تحركت فعلا 150 شاحنة محملة بالمساعدات في اتجاه معبر رفح البري حيث من المتوقع فتح المعبر وإدخال المساعدات صباح اليوم الثلاثاء.