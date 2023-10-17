وزير الخارجية البريطاني: ملتزمون بدعم الشعب الفلسطيني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، تقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استجابة للأوضاع الناجمة عن الصراع المتصاعد.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، أمام مجلس العموم، إلى السماح فورا للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات المنقذة للحياة.

ويأتي هذا الالتزام الأخير بالمساعدات استجابة للوضع الإنساني المتدهور في غزة، بما في ذلك نقص السلع الأساسية وزيادة حركة النزوح بسبب الصراع، بحسب بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة.

ومن شأن هذا التمويل أن يتيح للشركاء الموثوق بهم، بما في ذلك الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، توفير مواد وخدمات الإغاثة الأساسية التي يمكن أن تشمل الغذاء والماء والمأوى العاجل وفقاً لما تتطلبه الاحتياجات على الأرض.

كما تبحث المملكة المتحدة خيارات نقل مواد الإغاثة الإنسانية إلى مواقع أقرب في المنطقة، والتنسيق مع منظمات الإغاثة في المنطقة لضمان توزيع مواد الإغاثة بالسرعة والكفاءة الممكنة.

وقال سوناك، في بيان أدلى به في البرلمان: أنا فخور بأننا مستمرون في تقديم مساعدات إنسانية كبيرة وثابتة للشعب الفلسطيني. وأستطيع أن أعلن اليوم أننا سنزيد حجم مساعداتنا بمقدار الثلث، بتقديم دعم إضافي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "ملتزمون بدعم الشعب الفلسطيني – فهو أيضاً ضحية حماس. سيوفر هذا التمويل دعما حيويا ومنقذا لحياة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في هذا الصراع، والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني حتى الآن. وقبل التصعيد في القتال مؤخرا، قدرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 60% من سكان غزة يحتاجون أصلاً إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، و1.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية وتغذوية.

ويعتبر الإعلان بمثابة تعزيز يعادل 37% للتمويل الحالي من المملكة المتحدة الذي تبلغ قيمته 27 مليون جنيه إسترليني هذه السنة، والذي يقدم بطبيعة الحال دعما حيويا للمنطقة، بما في ذلك زيادة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني أعلن عنها وزير الخارجية خلال زيارته الشهر الماضي.

وتلتزم المملكة المتحدة بتخفيف التدهور في الوضع الإنساني في غزة. وقد تحدث رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى الشركاء في إسرائيل ومصر وغيرهم من الشركاء الدوليين بشأن فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، بحسب البيان.