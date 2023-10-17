قيادي في حزب الله اللبناني: الغرب لم يعد قادرا على خداع البشرية بحقوق الإنسان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن الغرب لم يعد قادراً على خداع البشرية بقيم حقوق الإنسان.

وقال الشيخ قاسم، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم: "من نتائج طوفان الأقصى: فشلٌ أمني إسرائيلي، وضعفٌ عسكري، وهشاشة في بنية الكيان الغاصب، وحاجةٌ قصوى لدعم أمريكي غربي لإطالة أمد الاحتلال".

وأشار إلى "انكشاف القيم الحقيقية لأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بأنها قيم التوحش والجريمة والقتل للإنسان، ولم يعد الغرب قادراً على خداع البشرية بالقيم النبيلة لحقوق الإنسان".

وتابع قاسم: "يطالبون حزب الله بعدم توسيع المعركة، ونطالبهم بإيقاف السبب وهو العدوان والاحتلال، فيردُّون أنَّ إسرائيل تدافع عن نفسها، وهل قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتهديم البيوت دفاعٌ أم جريمة".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أطلقت في السابع من الشهر الجاري عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، ولا تزال العملية مستمرة حيث ردت إسرائيل بقوة. وشهدت المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً منذ انطلاق العملية.