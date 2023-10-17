الزمالك يكتسح الشمس ويتقدم للمركز الثاني في دوري محترفي اليد

انتصر فريق اليد بالزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 43-27، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الأولى لبطولة دوري المحترفين.

الزمالك تقدم مع نهاية أحداث الشوط الأول بنتيجة 23-13، قبل أن يعزز تفوقه خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي بميت عقبة.

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد الشمس عند 6 نقاط في المركز الـ14.

ويلتقي الزمالك في المباراة المقبلة مع نادي الأولمبي، مساء الجمعة المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية، وبنفس اليوم يلعب الشمس ضد المعادي.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد، بعد منافسه قوية مع غريمه التقليدي الزمالك.