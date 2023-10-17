أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن قمة أمريكية مصرية أردنية ستعقد غدا الأربعاء في العاصمة عمان.



ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، قولها إنَّه من المقرر أنَّ تناقش القمة مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة.



جدير بالذكر أن قمة إقليمية ودولية تستضيفها مصر يوم السبت المقبل، بخصوص حول القضية الفلسطينية، في حين أكّدت مصادر رفيعة المستوى أن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد القمة.



وتواصل مصر جهودها لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل جيش الاحتلال.



وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.



وتحذر العديد من المنظمات الدولية، من كارثة إنسانية بدأت تلوح في الأفق في القطاع الذي تحاصره إسرائيل وتمنع عنه الماء والكهرباء والوقود.