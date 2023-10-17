الهلال الأحمر الفلسطيني: تشويش على رقم الإسعاف يعيق تلقي بلاغات من أماكن قصف غزة

قال محمد فتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ الاحتلال يستهدف أطقم الإسعاف خلال مباشرتها عملها في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن سيارات الإسعاف تواجه صعوبات في الوصول إلى مناطق القصف بسبب حجم الدمار..



وأشار إلى أن الأنقاض تمثل عائقا أمام سيارات الإسعاف للوصول إلى جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى.



ولفت إلى عملية تشويش تستهدف رقم الإسعاف الفلسطيني، ما يعيق تلقي بلاغات من المواطنين، كما أن أجهزة الاتصال اللا سلكي تتعرض لتشويش كبير ما يؤثر على وصولها لمناطق المصابين.



ونوه بأن نفاد الوقود أصبح أمرا قريبا للغاية، ما يعني أن سيارات الإسعاف قد تتوقف عن الخدمة، بجانب قرب نفاد المستهلكات الطبية.



وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.



المجازر الإسرائيلية تأتي بعدما تعرضت دولة الاحتلال لضربة قاصمة في 7 أكتوبر الجاري، عندما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.



وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.



وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.