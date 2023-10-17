مدرب بيرو: الأرجنتين ليست ميسي فقط

يعتزم منتخب بيرو تغيير طريقة لعبه، حينما سيستضيف فجر الأربعاء نظيره الأرجنتيني، بطل العالم حاليا، في الملعب الوطني بالعاصمة ليما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال مدرب المنتخب البيروفي خوان رينوسو "بالتأكيد ستكون هناك تغييرات، من الواضح بالنسبة لنا أن المباريات مختلفة، وهناك منافسون يتمتعون بصفات أو نقاط قوة في مناطق معينة من الملعب، الأرجنتين هي بطلة العالم".

وأضاف أنه لهذا السبب، على لاعبي بيرو "أخذ كل الاحتياطيات اللازمة لتحييد المنافس ومفاجأته وفقا لإمكانياتنا".

وتابع "الأمر لا يتعلق بأننا سندافع أمامهم، لكن علينا التأقلم بحسب المنافسين، فكل المباريات مختلفة".

وبخصوص المنافس قال "الأرجنتين فريق يعرف يلعب من أجل ماذا، والآن لم يعد يعتمد فقط على ميسي".

وأوضح "ميسي دائما يمثل الفارق، لكنها أظهرت دائما بدونه أنها تلعب وتدور الكرة بشكل جيد وينجحون في دفع المنافسين للطريقة التي يريدون اللعب بها".

وتترقب جماهير بيرو مشاركة نجم إنتر ميامي وبرشلونة سابقا، ليونيل ميسي، في المباراة، حيث قد يلعب بديلا لعودته مؤخرا من الإصابة.

وشدد "سنستقبلهم بأكبر قدم من الاهتمام وبأفضل احترام".

وتحتل الأرجنتين صدارة التصفيات من 3 انتصارات متتالية، بفارق نقطتين عن البرازيل وصيفة الجدول، بينما تحل بيرو في المركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.