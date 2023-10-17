 اتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.. خامنئي يحذر إسرائيل من نفاد صبر المقاومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.. خامنئي يحذر إسرائيل من نفاد صبر المقاومة

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 1:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 1:18 م

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم.

وحذر خامنئي، في كلمة له اليوم الثلاثاء، من نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم، حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وشدد المرشد الإيراني على ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسئوليتها، وأنها تشرف حاليا على سياسة إسرائيل.

وتابع: «على كل الأطراف ألا تطلب لاحقًا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردا على جرائم الصهاينة».

وأكد خامنئي أيضا ضرورة محاسبة إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها داخل غزة، مشيرًا إلى أن من استهدفتهم المقاومة الفلسطينية في المستوطنات ليسوا مدنيين بل جميعهم مسلحون.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.

المجازر الإسرائيلية تأتي بعدما تعرضت دولة الاحتلال لضربة قاصمة في 7 أكتوبر الجاري، عندما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.


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