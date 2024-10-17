لبيد: علينا اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الخميس، إنه يجب اغتنام الفرصة للتحرك بشكل حاسم في ما يتعلق بالأسرى المحتجزين في غزة.

وأضاف: "علينا السعي للتوصل إلى اتفاق شامل وأن نقدم مكافآت وممرا آمنا لمن يجلب لنا الرهائن"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن أهالي الأسرى يعربون عن قلقهم بشأن مصير ذويهم المحتجزين لدى حماس في غزة، ويطالبون بالاستفادة من اغتيال يحيى السنوار للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة ذويهم.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مسئولين إسرائيليين تأكيدهم اغتيال السنوار.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن "جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار قد تم القضاء عليه".

من جهته، قال جيش الاحتلال وجهاز الشاباك، اليوم الخميس، إنهما يحققان في احتمال "مقتل السنوار في غزة"، مشيرين إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تأكيد ذلك.

وذكر بيان مشترك أنه "خلال العمليات التي قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قتل ثلاثة إرهابيين. ويحقق الجيش الإسرائيلي والشاباك في احتمال أن يكون أحد الإرهابيين هو يحيى السنوار. ولا يمكن في هذه المرحلة التأكد من هوية الإرهابيين"، بحسب تعبير البيان.