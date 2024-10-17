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ماذا قال بايدن وهاريس عن اغتيال السنوار؟

وكالات
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 10:16 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 10:16 م

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار، قائلا: "مقتل يحيى السنوار يمثل يوما جيدا لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم".

وأضاف بايدن: "سأتحدث مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو قريبا لبحث إعادة الرهائن وإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن "الفرصة سانحة الآن لليوم التالي في غزة دون سيطرة حماس على السلطة".

وتابع: "السنوار كان مسئولا عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين ومواطني أكثر من 30 دولة".

بدورها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس: "يتم القضاء على حماس وتم القضاء على قياداتها، هذه اللحظة تمنحنا الفرصة لإنهاء الحرب في غزة"، مشيرة إلى أنه "حان الوقت لليوم التالي دون وجود حماس في السلطة".

وأضافت: "حرب غزة قادت إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا أنه "ينبغي إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة، إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".

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