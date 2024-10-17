وزيرة التنمية المحلية تناقش مع أعضاء مجلس النواب تحقيق مطالب المواطنين

ناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماعها اليوم الخميس مع عدد من أعضاء مجلس النواب، يمثلون لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والشباب والرياضة، سُبل تحقيق مطالب المواطنين في دوائرهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، ومتابعة جهود تحسين الخدمات التي تقدمها المحليات للمواطنين واستكمال المشروعات الخدمية التي تمس حياتهم.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب وهم النائب أحمد البعلي، والنائب اللواء الدكتور ثروت سويلم، والنائب حسن خليل، والنائبة ريهام عبد النبي، وذلك خلال اجتماعهم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.

شهد اللقاء استعراض عدد من ملفات عمل وزارة التنمية المحلية التي توليها الدكتورة منال عوض أهمية خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي للبناء على الأراضي الزراعية، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، وملف الأحوزة العمرانية، والتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة مؤخراً فيما يخص ملف تراخيص المباني وقانون البناء الموحد، فضلاً عن موقف المشروعات الاستثمارية الجارية في بعض المحافظات.

كما عرض النواب على الوزيرة عدداً من الشكاوى والمشكلات في دوائرهم التي تهم المواطنين، ومن بينها ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية، والتقنين على أراضي أملاك الدولة، وإزالة بعض تراكمات المخلفات.

وأكدت د. منال عوض أن وزارة التنمية المحلية حريصة على المتابعة المستمرة لمستوى القيادات المحلية والاستجابة لأي شكاوى من المواطنين بشأن أي تقصير في أداء العمل، وتعيين قيادات جديدة في المراكز والمدن بالمحافظات من خارجها، تعزيزاً لمبدأ الشفافية. كما لفتت إلى أنه سيتم الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في جميع المحافظات مطلع العام القادم، حيث شهدت الشهور الماضية الانتهاء من نسبة كبيرة في هذا الملف.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب لخدمة المواطن، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ودور الوزارة في برنامج عمل الحكومة.