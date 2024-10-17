تقرير: إسرائيل تدرس منح حصانة لقادة حماس للمضي في صفقة التبادل

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تدرس منح الحصانة لقادة حماس المتبقّين بغزة لمحاولة المضيّ قُدمًا بصفقة التبادل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد نقلت عن مسئولين إسرائيليين تأكيدهم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أن "جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار قد تم القضاء عليه".

وأشارت القناة إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي يعقد اجتماعا عاجلا بشأن الرهائن.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الخميس، إنه يجب اغتنام الفرصة للتحرك بشكل حاسم فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين في غزة.

وأضاف: "علينا السعي للتوصل إلى اتفاق شامل وأن نقدم مكافآت وممرا آمنا لمن يجلب لنا الرهائن"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.