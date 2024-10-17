حريق في مصنع قطن خاص بالمحلة

شب حريق داخل مصنع قطن خاص على طريق قرية العثمانية التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية. وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية والإطفاء، حيث تجري الآن أعمال السيطرة وإخماد النيران.

تلقى الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا بورود بلاغ يفيد باندلاع حريق هائل في المصنع، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث. وُجد في الموقع دخان كثيف وتصاعد ألسنة النيران، مما يشير إلى شدة الحريق.

تقوم قوات الحماية المدنية بأعمال السيطرة على الحريق، والوقوف على أسباب وظروف اندلاعه، بالإضافة إلى تقدير القيمة النهائية للخسائر والتلفيات الناتجة عنه. تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.