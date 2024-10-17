5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون ليل الأربعاء/الخميس جراء قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت " منزلاً لعائلة الحلو بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة"، مما أسفر عن سقوط هؤلاء القتلى والجرحى.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم جباليا شمال غزة، بينما قصفت المدفعية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب وفا.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023إلى 42409 قتلى، فضلا عن أكثر من 99 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.