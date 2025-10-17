أبطال البحيرة من ذوي الهمم يتألقون عالميا في أستراليا ويحصدون مراكز متقدمة ببطولة العالم لألعاب القوى

سجلت محافظة البحيرة إنجازًا رياضيًا عالميًا جديدًا، بعدما تألق أبطالها من ذوي الهمم في بطولة العالم لألعاب القوى بأستراليا، والتي أُقيمت خلال الفترة من 6 وحتى 16 أكتوبر 2025، محققين مراكز متقدمة ونتائج مشرّفة رفعت اسم مصر عاليًا على الساحة الدولية.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بما حققه الأبطال من إنجازات غير مسبوقة، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائنا من ذوي الهمم، ورعايتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

وتوج اللاعب سيف أحمد علي بدر بالمركز الأول في دفع الجلة، والمركز الثاني في رمي الرمح، والمركز الثالث في رمي القرص، كما أحرز اللاعب معز علي إبراهيم الحناوي المركز الثاني في رمي الرمح والمركز الثالث في رمي القرص.

وأكدت عازر أن المحافظة تضع دعم المواهب الرياضية في مقدمة أولوياتها، لا سيما أبطال “قادرون باختلاف”، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة ورعاية مستمرة لصقل مهاراتهم وتمكينهم من المنافسة في المحافل المحلية والدولية.

وشددت على استمرار الدعم والرعاية لكل النماذج المضيئة التي ترفع اسم المحافظة ومصر في مختلف المحافل، مشيرةً إلى أن هذه الإنجازات تعكس إصرار وعزيمة أبناء البحيرة وقدرتهم على تحقيق النجاح رغم التحديات.