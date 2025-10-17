سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد فكري صالح، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه محمد صبحي خلال الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبحي مستواه يتطور من مباراة لأخرى ويقدم أداء مميز مع الفريق ولذلك شارك مع منتخب مصر في المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو".

ويعتمد البلجيكي يانيك فيريرا منذ توليه تدريب الزمالك على صبحي بشكل أساسي في الدوري، فيما ينتظر أن يمنح المدرب فرصة لمحمد عواد على مستوى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف: "أتمنى من الجهاز الفني للزمالك أن يعالج أخطاء المباريات الماضية من أجل تحقيق نتائج جيدة واستعادة التوازن للفريق في جدول الدوري".

وأوضح: "يجب تسجيل هدف مبكر أمام ديكيداها الصومالي لإرباك حساباته وأتمنى اللعب بطريقة جماعية".