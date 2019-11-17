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نتنياهو: سنفعل كل شيء من أجل ضمان أمن إسرائيل

نور رشوان
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 3:08 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 3:08 م

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حرصه على الحفاظ على أمن إسرائيل.

وقال «نتنياهو»، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، «سنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات، وسنفعل كل شيء من أجل ضمان أمن إسرائيل».

وشن الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، سلسلة غارات استهدفت ممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع أخرى في عدد من المناطق بقطاع غزة، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وأسفرت هذه الغارات عن مقتل القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، بعد استهداف مبنى في قطاع غزة تواجد بداخله، وذلك حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1196036914287169537

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