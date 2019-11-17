 ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلا و715 مصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلا و715 مصابا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 11:48 ص | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 11:48 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه قُتل أمس 9 أشخاص وأُصيب 122 آخرون خلال الاحتجاجات، وبهذا ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا منذ بداية الأزمة السياسية.

يُشار إلى أن بوليفيا تشهد موجة احتجاجات تنديدًا بإعادة انتخاب الرئيس السابق إيفو موراليس لولاية رابعة يوم 20 أكتوبر الماضي بفارق ضئيل عن منافسه المعارض كارلوس ميسا.

وقد أعلن موراليس يوم 10 نوفمبر الجاري استقالته من منصبه على خلفية هذه الاحتجاجات، ثم منحته المكسيك حق اللجوء السياسي.

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