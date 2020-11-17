باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 361 ألفا و82 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 361 ألفا و82 حالة، وذلك عقب تسجيل 2050 حالة إصابة جديدة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بوزارة الصحة، حسبما أوردت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و193 حالة، وذلك عقب تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 324 ألفا و834 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.