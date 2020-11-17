عائلات «مسلحي داعش» تغادر مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية

خرجت اليوم الاثنين الدفعة الثانية من عائلات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتواجدين في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال شرق سورية بعد حوالي عامين من دخولهم المخيم.

وقال عضو في مجلس دير الزور التابع لمجلس سورية الديمقراطية (قسد): إن "الدفعة الجديدة تضم أكثر من 500 شخص من أبناء محافظة دير الزور خرجوا بكفالة وجهاء وشيوخ العشائر المنطقة على أن يتم خروج دفعات أخرى خلال الأيام القادمة، ونأمل أن يتم خروج جميع السوريين والذين يبلغ عددهم حوالي 15 ألف شخص وهم نساء وأطفال".

كانت الدفعة الأولى من عائلات مسلحي داعش وعددهم 165 عائلة خرجت بداية شهر أكتوبر الماضي وهم من أبناء محافظتي دير الزور والرقة بكفالة شيوخ العشائر.

ودفعت قوات سورية الديمقراطية (قسد) بأغلب المدنيين ومن عائلات مسلحي داعش منذ بداية حملة السيطرة على ريف دير الزور الشمالي الشرقي إلى عدد من المخيمات، ولكن أغلب هؤلاء الذين دفعوا إلى مخيم داعش هم ممن خرجوا في نهاية المعارك مع تنظيم داعش بداية عام 2019 وقبل سيطرة قسد على كامل ريف دير الزور في 20 مارس عام 2019.

وكان المخيم يضم أكثر من 80 ألف شخص أغلبيتهم من الجنسية السورية والعراقية وعائلات مقاتلي تنظيم داعش الذين ينتمون لأكثر من 50 جنسية.