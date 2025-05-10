ضبط سائق يطلق أعيرة رش من بندقية ضغط هواء تجاه الكلاب بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق يطلق أعيرة "رش" من بندقية ضغط هواء تجاه الكلاب بالقاهرة. عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع إخباري.



رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر موقع الإخبارية يتضمن إطلاق شخص أعيرة "رش" تجاه كلاب بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.



بفحص الفيديو أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سائق - مقيم بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة- وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه، وعلل قيامه بذلك لسابقة تعرضه للهجوم من قبل كلب ضال بمنطقة سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.