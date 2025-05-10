القضاء الفرنسي يأمر بحبس مرتكب جريمة طعن مسلم حتى الموت

حكم قاضي تحقيق في فرنسا، بحبس المتهم أوليفييه هـ. على خلفية التحقيق بتهمة "القتل العمد بدافع عرقي أو ديني"، وذلك بعد طعنه شابا مسلما داخل مسجد يوم 25 أبريل الفائت.

وذكرت وسائل إعلام محلية في فرنسا، أن السلطات الإيطالية سلمت المشتبه به إلى فرنسا، أمس الجمعة، بعد أن فر إليها في أعقاب ارتكابه عملية الطعن.

ومَثُل المتهم، أمس الجمعة، أمام قاضي التحقيق في مدينة "نيم" جنوبي فرنسا، في إطار القضية المتعلقة بجريمة "القتل بدافع عنصري أو ديني".

وأفادت النيابة العامة في "نيم" بأن المتهم بجريمة "القتل بدافع عرقي أو ديني"، قد حكم عليه بـ "السجن المؤقت" لحين صدور الحكم النهائي بحقه.

وأوضح محامي المشتبه به، أدريان غابو، أنه سيتم طلب تقييم صحي لموكله، الذي لم يتمكن من الإدلاء بأقواله بشأن التهم الموجهة إليه لأسباب صحية.

وفي 25 أبريل الفائت، توجّه أوليفييه هـ. إلى مسجد خديجة في بلدة بإقليم غارد في فرنسا، حيث طلب من الشاب المسلم أبو بكر سيسيه أن يعلمه كيفية أداء الصلاة، وقد وافق سيسيه، المعروف بسيرته الطيبة، على مساعدته.

وأثناء سجود "سيسيه"، أقدم أوليفييه هـ. على طعنه حوالي 50 طعنة، بالتزامن مع توثيقه لحظة الهجوم ونشرها على منصة للتواصل الاجتماعي.

وبعد تنفيذ الهجوم، فرّ القاتل إلى مدينة بستويا في إيطاليا، ثم سلّم نفسه للشرطة في 27 أبريل، ووافق على تسليمه إلى فرنسا.