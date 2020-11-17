بوتين: لم تتم تسوية وضع ناجورنو- كاراباخ برغم الهدنة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر التلفزيون الرسمي إن وضع ناجورنو- كاراباخ سيتم تسويته في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وذكر بوتين أن تركيا لم تنتهك القانون الدولي من خلال دعمها لأذربيجان في الصراع.

وأضاف أنه لا يمكن اتهام رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بالخيانة.

وستستخدم روسيا وتركيا طائرات بدون طيار لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم إنه لن يكون هناك نقاش حول وضع خاص لإقليم ناجورنو- كاراباخ المتنازع عليه، لأنه جزء من أذربيجان.

ويترك اتفاق سلام تفاوضت عليه روسيا الأسبوع الماضي الوضع المستقبلي لناجورنو -كاراباخ مفتوحا. وطالبت أرمينيا بإجراء محادثات حول هذه القضية. ومع ذلك، يبدو أن تصريحات علييف اليوم أغلقت الباب أمام هذا الطريق.

وذكر علييف إن الأرمن الذين ما زالوا في المنطقة سيعيشون الآن في ظل السياسات الجديدة. ويقطن جزء كبير من المنطقة أشخاص من أصل أرميني، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت الجماعات المدعومة من الأرمن إلى المطالبة بالسيطرة على الإقليم قبل ربع قرن. ومع ذلك، فإنه يحتوي أيضا على العديد من المواقع ذات الأهمية الوطنية لأذربيجان.

وقال بوتين في موسكو: "القتال توقف تماما واستقر الوضع" وهناك حوالي 2000 جندي حفظ سلام روسي في المنطقة في الوقت الراهن.