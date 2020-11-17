فاوتشي: لا يوجد اتصال حتى الآن مع بايدن مع تزايد المخاوف بشأن تسليم السلطة

قال أنتوني فاوتشي، كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة فيروس كورونا، إنه لم يجر اتصالا بالرئيس المنتخب جو بايدن حتى الآن، وسط مخاوف متزايدة من أن رفض الرئيس دونالد ترامب تسهيل الانتقال السلس للسلطة سيؤدي إلى أضرار.



وذكر فاوتشي لشبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "إذا لم يكن لديك انتقال سلس للسلطة، فلن تقوم بتحسين أي جهود تقوم بها الآن".



وتابع فاوتشي أن القضايا التي يجب مناقشتها في تسليم السلطة هي المخاوف بشأن مستويات إمدادات السلع الطبية، بما في ذلك مستلزمات الوقاية، وكذلك آليات برنامج اللقاح.



ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف بخسارته في الانتخابات ويواصل معاركه القانونية في المحكمة لمحاولة قلب النتائج للعكس في الولايات المتأرجحة الرئيسية.



وحذر بايدن نفسه أمس الاثنين من أن رفض البيت الأبيض اتباع القواعد والعمل مع الإدارة القادمة سيكون ضارا.



وقال بايدن "قد يموت المزيد من الناس إذا لم ننسق".



وحذر فاوتشي من أنه حتى يتم توفير اللقاحات على نطاق واسع وهو أمر متوقع في وقت ما من العام المقبل، يجب أن يظل الناس يقظين بشأن الصحة العامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وممارسة النظافة الجيدة.