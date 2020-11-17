ولي عهد أبوظبي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي - في رسالته وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتضمنت الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة إسرائيل.

من جهته، ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي - المواقف الإيجابية والبناءة، معربًا عن تقدير الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها.. كما وجه الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة الإمارات.