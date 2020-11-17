كوريا تعيد فروض قيود لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع الإصابة

أعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونج هو، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم إعادة فرض قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس.



وقال "بارك" إنه سوف يتم إعادة فرض القيود ابتداء من بعد غد الخميس في منطقة العاصمة سول ومناطق بإقليم جانجون بشمال شرق البلاد للحد من حالات الإصابة.



وقالت السلطات الصحية إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تجاوزت 200 حالة لليوم الرابع على التوالي، أمس الاثنين، ومعظم الحالات جرى تسجيلها في منطقة سول.



وسوف تشمل القيود الجديدة حظر تجمع أكثر من مئة شخص، وفرض قواعد أكثر صرامة بشأن التباعد الاجتماعي في الحفلات ودور السينما، بالإضافة إلى حظر الرقص في الملاهي الليلي وتناول الطعام في الحانات.



وقد سجلت كوريا الجنوبية حتى الآن 29 ألف حالة إصابة و494 حالة وفاة بالفيروس.