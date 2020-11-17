سنغافورة تسجل صفر إصابات محلية بكورونا لليوم الرابع على التوالي

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات على المستوى المحلي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية، أنها سجلت ست إصابات وافدة من الخارج، تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفا و130 حالة.

وأشارت إلى أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة، فيما توفى 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى 58 ألفا و33 حالة.