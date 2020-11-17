ميدفيديف يهزم زفيريف ويحقق أول فوز له في البطولة الختامية لموسم التنس

سجل الروسي دانييل ميدفيديف فوزه الأول على الإطلاق في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين وتغلب على الألماني الكسندر زفيريف 6 /3 و 6 /4 اليوم الاثنين.



وتقدم ميدفيديف الذي خسر مبارياته الثلاث خلال ظهوره الأول بالبطولة العام الماضي، إلى المركز الثاني بمجموعة طوكيو 1970 خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد تغلبه على زفيريف الفائز باللقب في 2018.



واستهل ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم مسيرته في البطولة بالفوز على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 6 /3 و6 /2.



ويستهدف ديوكوفيتش /33 عاما/ معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة الختامية برصيد ستة ألقاب.



وكان ديوكوفيتش، الحائز على 17 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، قد حسم بالفعل احتفاظه بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين حتى نهاية العام ولا يزال يقترب من تحطيم الرقم القياسي للنجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر الذي ظل في الصدارة طوال 310 أسابيع، حيث تواجد ديوكوفيتش في الصدارة طوال 294 أسبوعا.



واحتاج ديوكوفيتش إلى 78 دقيقة فقط للفوز على شوارتزمان الذي يشارك في البطولة الختامية للمرة الأولى.



وتشهد البطولة الختامية مشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم خلال العام، ويتنافسون في مجموعتين.



ويتنافس الإسباني رافاييل نادال في المجموعة الأكثر صعوبة والتي تضم حامل اللقب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي المتألق أندري روبليف، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، والنمساوي دومينيك ثيم المتوج بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).