إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن بالقدس

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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة اثنين من عناصرها في عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس، قبل إطلاق النار على المنفذ.

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية على الفور أبواب البلدة القديمة ومنعت الدخول أو الخروج منها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان إن فلسطينيا "قام بطعن اثنين من عناصر حرس الحدود على مقربة من مدرسة عطيرت كوهانيم الدينية في البلدة القديمة".

ومدرسة عطيرات كوهانيم هي المسؤولة عن الاستيلاء على العديد من المنازل الفلسطينية بالبلدة القديمة.

وأضافت البيان أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على المنفذ.

وتابعت: "أدى الطعن إلى إصابة الشرطيين بجروح طفيفة ومتوسطة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية "تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث وتعمل في المنطقة في هذا الوقت".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت لاحق مقتل الفلسطيني المنفذ، متأثرا بإصابته، مشيرة إلى أن عمره 16 عاما ومن سكان القدس الشرقية.