قرود شرسة تهاجم طفلا وشقيقته بجوار منزلهما في السعودية

هاجمت قرود شرسة، طفلا وشقيقته بجوار منزلهما بمحافظة المخواة في المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، أنّ الطفل نُقل للمستشفى بعد إصابته بجروح.

وروى نايف عبدالله الزهراني، والد الطفل، تفاصيل هذه الواقعة قائلا: "هاجمت قطعان القرود ابني وسيم (3 أعوام)، وشقيقته (10 أعوام)، عند خروجهما بجوار المنزل في حي العزيزية".

وأضاف: "الواقعة تسببت في جرح ابني في فخذه، كما حاولت القردة سحبه، إلا أن شقيقته تمكنت من إنقاذه من اختطاف القرود التي هاجمتهما بشراسة".

وأشار إلى إدخاله ابنه لمستشفى المخواة العام وتنويمه بغرض العلاج والملاحظة، ومن ثَم خياطة الجرح الذي سببته له القرود، مؤكّدًا أن الطفلين يعانين من حالة نفسية سيئة.

وتابع: "هذه القطعان الكبيرة من القردة، وهذا المنظر الذي يهدد أبناءنا، نعانيه باستمرار، ويمثل خطرا على أبنائنا، وخصوصا مع احتمالية عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية".