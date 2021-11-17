تُنظِّم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا وتراثيًا مفتوحا للجمهور، لفرقة "نظرة" للغناء والموسيقى الروحية، وذلك غدا الخميس بمقر بيت السناري الأثري.



وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنه يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني والموسيقي الروحية النابعة من التراث الشعبي والمديح والموال القصصي، ويأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث.



جدير بالذكر أن فرقة نظرة، هي تجمع فني لمجموعة من الشباب الموهوبين في الغناء والموسيقى، ويعمل الفريق على تقديم روائع الابتهالات والقصائد بمصاحبة الموسيقى.