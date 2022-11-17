أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا، مساء اليوم الخميس، ونقلها إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وقالت مديرية الدفاع المدني إن طواقمها انتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة مساء اليوم، حيث بذلت قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى.

وأفادت وزارة الداخلية في تصريح صحفي لها أن التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد العام غدًا وتنكيس الأعلام حدادًا على أرواح الضحايا، وفقا لموقع العربية الإخباري.