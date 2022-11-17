الاستخبارات البريطانية تكشف عن خطط إيرانية لتنفيذ عمليات قتل وخطف

وأشار إلى أن إيران تشكل تهديدا "مباشرا للداخل البريطاني من خلال عناصر مخابراتها العدوانية"، مرجحا أن تلك العناصر تطمح في اختطاف وحتى قتل بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا تعتبرهم السلطات الإيرانية أعداء لها.

وقال: "شاهدنا عشرة على الأقل من هذه التهديدات المحتملة منذ يناير الماضي فقط".

وأشارت تقارير إلى أن صحفيا إيرانيا في لندن تلقى تحذيرا من الشرطة من أن حياته ربما تكون في خطر.

وأضاف ماكالوم أن جهاز "MI5" يعمل مع شركاء محليين ودوليين لوقف ذلك النشاط غير المقبول.

وأكد أنه لا يستطيع أن يفصح عن المزيد من التفاصيل عن المؤامرات المحتملة، لكنه أشار إلى أن إيران اعتمدت في عملها على جواسيسها، وأحيانا على أشخاص آخرين يعملون نيابة عنهم لاستخدام مجموعة من التكتيكات، وأحيانا ما كانت تنفذ عملياتها في دول الغرب أو من خلال إغراء الناس بالعودة إلى إيران.

وذكر أن استعداد طهران للقيام بأعمال "متهورة" لوحظ في أوروبا في السنوات القليلة الماضية.

وقال ماكالوم إن إيران قدمت الدعم لروسيا من خلال إمدادها بطائرات مسيرة "تسببت في شقاء" أوكرانيا.

وحذر من أن "الغزو الروسي لأوكرانيا يثير تساؤلات تتعلق بالأمن الوطني ظن البعض أنها يرى البعض أنها في كتب التاريخ".

ورجح أن موسكو سوف تستمر في استخدام مزيج من التهديدات السرية - مثل الجواسيس والهجمات الإلكترونية - والوسائل العلنية مثل الضغط بأسعار الطاقة والمعلومات المضللة لاستهداف المملكة المتحدة، قائلا: "سوف يستمرون في مهاجمتنا".

لكن ماكالوم بدا متفائلا بشأن قدرة الدول على جعل المهمة أصعب بكثير على الجواسيس الروسيين.

وأضاف أن 600 من المسؤولين الروسيين طردوا من جميع أنحاء العالم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، مرجحا أن 400 من هؤلاء يعتقد أنهم كانوا منخرطين في أعمال تجسس لصالح روسيا.

وأشار إلى هذه الخطوة "وجهت أكبر ضربة استراتيجية لأجهزة المخابرات الروسية في التاريخ الأوروبي المعاصر".

وحذر ماكالوم أيضا من أن الصين تمثل "تحديا كبيرا ومستمرا باستخدامها كل الوسائل الممكنة في المراقبة، وأحيانا تخويف أولئك الذين تعتبرهم معارضين لها".

وشدد رئيس الاستخبارات الداخلية على أن "تخويف ومضايقة المواطنين في المملكة المتحدة أو من اختاروها وطنا لهم هي ممارسات لا يمكن التسامح معها".

وأصدر الجهاز في يناير الماضي تحذيرا غير عادي من التدخل في شؤون البلاد من خلال محاولات صينية للتأثير في السياسة البريطانية.