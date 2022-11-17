كوريا الشمالية تحذر من إجراءات عسكرية أشرس بسبب دعم الولايات المتحدة لحلفائها

حذرت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، اليوم الخميس، من أن بيونج يانج ستتخذ "إجراءات عسكرية أشرس" إذا تمسكت الولايات المتحدة بحملتها لتعزيز الردع الموسع لحلفائها الإقليميين.

واعترضت تشوي في بيان على اتفاق قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع على تعزيز قدرات الردع الموسعة، والتي تشير إلى استعداد واشنطن لتزويد سول بجميع الخيارات الضرورية، النووية والتقليدية على حد سواء، لردع عدوان أو استفزاز من قبل الجارة الشمالية.

وشددت تشوي في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية على أنه "كلما كانت الولايات المتحدة أكثر تصميما على تعزيز توفير الردع الممتد لحلفائها ، كلما أصبحت ردودنا العسكرية أشرس بما يتناسب بشكل مباشر مع أنشطتهم العسكرية الاستفزازية".

وأضافت أن خطوة كوريا الشمالية "ستأتي كتهديد أكثر حدة وواقعية ولا مفر منه" للولايات المتحدة والدول التي تتبعها، حيث ستدرك واشنطن أنها تقوم بـ"مقامرة" ستندم عليها.