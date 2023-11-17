روسيا وكوريا الشمالية يتفقان على توسيع تعاونهما الثنائي

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ذكرت روسيا أن موسكو وبيونج يانج تعتزمان تعزيز علاقاتهما الثنائية، لاستكشاف النفط والغاز، قبالة الساحل الكوري الشمالي.

وقال وزير الموارد الطبيعية الروسي، الكسندر كوزلوف لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الجمعة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين، في اجتماع للجنة حكومية ثنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الدولتان البحث عن رواسب الذهب والمعادن النادرة.

وقال كوزلوف إن الهدف هو "تعزيز العلاقات بشكل شامل" على خلفية اتهامات بأن كوريا الشمالية تزود أسلحة في الغزو واسع النطاق الروسي ضد أوكرانيا.

وذكر كوزلوف أنه تمت مناقشة توسيع شحنات منتجات الدقيق والذرة وفول الصويا الروسية.

يُشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قام بزيارة لروسيا في الفترة من 11إلى 17من شهر سبتمبر الماضي ، وأجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محطة فوستوشني الفضائية.

كما أجرى كيم ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مباحثات حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن.

كما قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 18 أكتوبر الماضي بزيارة لكوريا الشمالية استغرقت يومين.