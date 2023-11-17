زراعة جنوب سيناء تستقبل 100 طن من أسمدة سلفات النشادر المدعم

استقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، كميات كبيرة من أسمدة سلفات النشادر المدعم، وذلك لدعم التوسع في زراعة المحاصيل الشتوية، وعلى رأسها المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير كل ما يحتاج إليه المزارعين من مستلزمات الإنتاج المتنوعة، لزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن إدارة التعاون بالمديرية استقبلت 100 طن من أسمدة سلفات النشادر، ومن المقرر أن يجري توزيعها على المزارعين بأسعار مدعمة، ومن المقرر أن تكون الأولوية لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والفول البلدي، طبقًا لتوجيها محافظ جنوب سيناء، الخاصة بتوفير كافة احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج المتنوعة؛ لخدمة خطة المحافظة في سعيها الدائم نحو زيادة الرقعة الزراعية، لتحقيق المزيد من التنمية الزراعية مما يحقق الاكتفاء الذاتي بها.

أوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم الجمعة، أنه يجري إجراء معاينات للمزارع ومتابعة المزارعين باستمرار بهدف تحديد مستلزمات الإنتاج، البدء في توزيع سلفات النشادر لزراعات الزيتون والقمح، إضافة إلى استمرار العمل ضمن المدارس الحقلية بكافة المدن لإعداد وتجهيز الحقول الإرشادية التي سيجري العمل بها، واختيار عدد من المزارعين لزراعة تقاوى القمح، بالتعاون مع بحوث الصحراء لضمان الوصول إلى أعلى إنتاجية، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة على زيادة الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل فريق عمل لتجهيز الصوب الجديد الملحقة بالوحدة البستانية بالمديرية والمخصصة لإنتاج شتلات الزهور ونباتات الزينة، لإنشاء شبكة ري بها، والبدء في زراعة الزهور ونباتات الزينة المتنوعة، وذلك استكمالا لأعمال تطوير الوحدة البستانية، لتتضمن زراعات متنوعة من الورد البلدي بألوانه المختلفة.