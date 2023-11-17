الأوروجواي بالقوة الضاربة في مواجهة الأرجنتين

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أعلن مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الأرجنتين اليوم الجمعة، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره أوروجواي على ملعب أرماندو، في الثانية من صباح اليوم الجمعة، في الجولة الـ 5 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

وجاء تشكيل أوروجواي لمواجهة اليوم كما يلي:

روشيت في حراسة المرمى

الدفاع: رونالد أراخو - كاسيريس - ماتياس أوليفيرا - ماتياس فينا

خط الوسط: فالفيردي - مانويل أوجارت - نيكولاس دي لاكروز

الهجوم: بيليستري - داروين نونيز - أرواخو.