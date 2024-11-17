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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل

ميساء فهمي
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 10:25 ص | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 10:25 ص

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، امتداد مسير قطار 2007 (مكيف) (أسوان / القاهرة) إلى محطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) (الإسكندرية /القاهرة) كخدمة جديدة وذلك اعتبارا من يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تقرر امتداد مسير قطار 2007 مكيف (أسوان / القاهرة) والذي يقوم من محطة أسوان يوم 30 نوفمبر الجاري الساعة 15:15 عصرا ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح اليوم التالي، ويمتد مسيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحا طبقا للجدول المرفق.

وأضافت أنه تقرر تشغيل قطار 910 مكيف (الإسكندرية / القاهرة) (خدمة جديدة)، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحا ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 ظهرا طبقا للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

وتابعت الهيئة أن ذلك يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات ( 661 – 163 – 3024 – 1212 )طبقا للجداول المرفقة، منوهة إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة للركاب، وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

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