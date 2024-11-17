«أهل مصر» يُطلق الملتقى الثقافي الثامن عشر لفنون المرأة في الوادي الجديد (صور)

أقيم مساء أمس السبت حفل افتتاح الملتقى الثقافي الثامن عشر لثقافة فنون المرأة والفتاة، على مسرح سينما هيبس بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

أقيم الملتقى تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري بهدف تعزيز قيم التواصل والإبداع بين الفتيات والسيدات من المحافظات الحدودية.

شهد الافتتاح ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، مها رشدي، منسق الفعاليات بالإدارة العامة لثقافة المرأة، ماهر كامل، مدير قصر ثقافة موط، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة ونخبة من الإعلاميين.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني ضم أعمالًا إبداعية من ورش حرفية وفنية مثل الديكوباج، المكرمية، والخوص، قدمتها المشاركات من فرع ثقافة الوادي الجديد تحت إشراف ابتسام عبد المريد، مما عكس جماليات التراث اليدوي المحلي.

الملتقى يجسد رؤية مصر لتعزيز الهوية الثقافية

وفي كلمته أكد ضياء مكاوي أن الملتقى الثقافي الثامن عشر يأتي في إطار رؤية وزارة الثقافة لتعزيز الهوية الثقافية من خلال برامج موجهة للمحافظات الحدودية.

ووجه رئيس الإقليم شكره إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة على دعمهم المستمر للأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة، وأكد أن هذا الدعم يعكس الحرص على تعزيز الحركة الثقافية، وفتح آفاق جديدة للإبداع والابتكار.

وأضاف إن التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ومحافظة الوادي الجديد يعد نموذجا رائدا للشراكة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية إلى كل فئات المجتمع وخاصة المحافظات الحدودية، بما يسهم في بناء مجتمع واع ومبدع.

منصة للإبداع وتمكين المرأة

وأعربت مها رشدي عن سعادتها بانعقاد الملتقى على أرض الوادي الجديد، مؤكدة أن المحافظة تعبر عن أصالة التاريخ وروح التنوع الثقافي الذي يعزز الهوية الوطنية، وأضافت: "الملتقى ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم الانتماء، ويهدف إلى تمكين المرأة والفتاة من خلال تسليط الضوء على إبداعاتهن، ودعمهن ليكن شريكات فاعلات في التنمية".

وتوجهت بالشكر إلى جميع المشاركين والمنظمين، مشيدة بروح التعاون والحرص على إبراز ثراء الثقافة المصرية.

أرض المستقبل

ورحب ماهر كامل بالحضور والمشاركين في الملتقى، معربا عن سعادته باستضافة هذا الحدث الثقافي الكبير على أرض محافظة الوادي الجديد، التي وصفها بأنها "أرض المستقبل"، وأضاف: "تحية تقدير واعتزاز لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى الثقافي المميز، ولكل المشاركين الذين جاءوا من مختلف المحافظات ليثروا فعالياته بإبداعاتهم. نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا العمل الذي يحمل شعار "يهمنا الإنسان"، ويعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة والفتاة ودعمهن ثقافيا وفنيا.

كما أشادت مرفت حامد، مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لثقافة المرأة، بالدور الحيوي الذي تلعبه الورش الفنية والحرفية في تعزيز الإبداع واكتشاف المواهب لدى الفتيات والسيدات.

وتضمنت الورش تعريفا مختصرا قدمه المدربون عن مجالاتهم، حيث تحدثت شيرين عفيفي عن ورشة أشغال المكرمية ودورها في تعليم المشاركات فنون الحياكة اليدوية لصنع الديكورات، وشرحت سماح فاروق أهداف ورشة الحلي والإكسسوارات في تصميم قطع فنية مميزة.

وألقت انشراح محمد الضوء على ورشة الشنط بالخرز التي تركز على إبداع حقائب فريدة، فيما استعرضت آية شريف أساسيات ورشة المشغولات بالشبك لتطوير الحرف اليدوية.

كما قدم محمود دانيال نبذة عن ورشة الرسم بالرمل التي تعنى بابتكار لوحات فنية باستخدام الرمل الملون، وتناول مصطفى معاذ أهمية ورشة الشعر والأدب في تنمية مهارات الكتابة والإلقاء.

وأشار طارق الصغير أن ورشة التصوير الفوتوغرافي تهدف إلى تعليم المشاركات أسس التصوير الاحترافي وتوثيق اللحظات.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد خضر في اللقاء التعريفي للورش أن دور ورشة الصحافة الحرة تقديم مبادئ العمل الصحفي للمتدربات، كما أوضح سمير خاطر أهداف ورشة الموسيقى والغناء في صقل المواهب الموسيقية.

كما شهد حفل افتتاح الملتقى الثقافي الثامن عشر عرضا فنيا مميزا قدمته فرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سمير خاطر، تألقت الفرقة بتقديم مجموعة من الأغاني التي نالت إعجاب الحضور، شمل أغنيات "إن كنت ليا وأنا ليك"، و"أحلى بلد بلدي".

كما أبدعت في أداء روائع الطرب مثل "أعطني الناي" و"عيون بهية"، إضافة إلى أغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

فعاليات الملتقى تقيمها الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة الدكتورة دينا هويدي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للفتيات، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال"، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذى يهدف لتشكيل الوعى، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.