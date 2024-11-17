المئات يتظاهرون في الأرجنتين دعما لشعبنا وتنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة

شارك مئات المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بمسيرة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، تزامنا مع الذكرى الـ36 لإعلان الاستقلال، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية.

وحمل المتظاهرون في المسيرة التي نظمتها اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبدعم من المنظمات الاجتماعية، والنقابية، والأحزاب السياسية المناصرة للقضية الفلسطينية، الأعلام الفلسطينية، وسط دعوات بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة في لبنان، وسوريا، والى الوقف الفوري للإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعدوان الوحشي على لبنان وسوريا.

وردد المتظاهرون عبارات تندد بوحشية الاحتلال، والمطالبة بمعاقبته، على جرائمه ضد الإنسانية، وبوقف تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، كما قام عدد منهم بتوزيع منشورات حول الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد المشاركون في المسيرة التي جابت أهم شوارع العاصمة (شارع الاستقلال) وصولا الى ساحة "إيطاليا" المطلة على مبنى السفارة الأميركية في الارجنتين، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وبمعاقبة الاحتلال على جرائمه، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.