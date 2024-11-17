 فلسطين.. مستعمرون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات وغرفا زراعية في بيت فوريك شرق نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين.. مستعمرون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات وغرفا زراعية في بيت فوريك شرق نابلس

وفا
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 4:23 ص | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 4:23 ص

هاجم مستعمرون، اليوم السبت، منازل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وأحرقوا ثلاث مركبات، وغرفا زراعية.

وأفادت مصادر، بأن عددا من المستعمرين هاجموا منازل على أطراف حي الضباط في بيت فوريك، بعض منها قيد الانشاء، وأضرموا النيران في المركبات الثلاث، وعدد من الغرف الزراعية، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأوضح مراسل وفا، بأن مواطنا أصيب برضوض، نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل المستعمرين.

وتتعرض بلدة بيت فوريك، وقرى جنوب وشرق نابلس، لهجمات متكررة من قبل المستعمرين، ويستهدفون قاطفي الزيتون والمنازل والمركبات، بحماية جيش الاحتلال.


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