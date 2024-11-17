تقرر رسميا اختيار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ليكون على رأس مرشحي حزب الخضر في انتخابات البرلمان الاتحادي المقبلة، حيث وافق 48ر96% من مندوبي الحزب على طلب بهذا الخصوص في المؤتمر الاتحادي للحزب في فيسبادن اليوم الأحد.

وصوت 20 مندوبا فقط (أي 6ر2%) ضد ترشح هابيك وامتنع سبعة مندوبين (91ر0%) عن التصويت.

وفي أعقاب اختياره، صاح هابيك الذي سيخوض الحملة الانتخابية مع زميلته في الحزب وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، قائلا: "نحن نقبل خوض الانتخابات".

وتم وصف هابيك في الطلب المقدم، بأنه "مرشح من أجل الشعب في ألمانيا، يملك الأداة التي تجعله مستشارا جيدا". ووصف قادة بحزب الخضر هابيك بأنه مرشح للمستشارية.

وقال هابيك نفسه عن هذا الموضوع إنه يود أن يقدم "خطابا صادقا" للشعب.

وقبل ترشيحه، طلب هابيك دعم المندوبين، وقال إنه يسعى لكسب ثقتهم لكي يتمكن من مواصلة تحمل مسئولية هذا الحزب.

وأضاف في المؤتمر العام للحزب في فيسبادن: "وإذا مضى بنا الأمر بعيدًا، فسيأخذنا ذلك إلى منصب المستشار". وشكر بيربوك بشكل خاص، والتي كان شاركها في وقت سابق في رئاسة الحزب. وقال لها: "إنه لشرف كبير أن أراكِ أمامي وإلى جانبي وخلفي".