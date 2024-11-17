مجلس النواب يوافق على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين

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وافق مجلس النواب على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.

وتنص المادة التي تم إقرارها في الجلسة العامة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة.

اختصاصات اللجنة:

الفصل في طلبات اللجوء وفقًا لأحكام المادة (7) من القانون.

التعاون مع المنظمات الدولية: تعمل اللجنة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع مختلف المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

التنسيق مع الجهات الإدارية: تسعى اللجنة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الإدارية في الدولة.

وفيما يتعلق بمقترحات بعض النواب حول إنشاء فروع للجنة في المحافظات لتسهيل الإجراءات على اللاجئين، أوضح وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن طبيعة عمل اللجنة تتطلب أن تكون مركزية بهدف وضع قواعد موحدة وتنسيق قواعد البيانات والإحصاءات.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن إجراءات تسهل على المنافذ المختلفة الوصول إلى التعليمات الصادرة من اللجنة، مما يساهم في تيسير الأمور على اللاجئين.