وزيرة خارجية فنلندا تبدي تشككها في جدوى محادثة شولتس الهاتفية مع بوتين

دعت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، اليوم الأحد، القادة الأوروبيين إلى ضبط النفس في تعاملاتهم مع موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي حديثها بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها المستشار الألماني أولاف شولتس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، قالت فالتونين لهيئة البث العامة الألمانية (أيه أر دي)، إن "الأمر الأكثر أهمية هو أن نفهم أنه لا يمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد - أن ننتهي إلى منافسة للحصول على اهتمام الكرملين."

وأوضحت فالتونين، أن قيام قادة أوروبيين بالاتصال ببوتين، سواء بطريقة منسقة أو غير منسقة، لن يفضي إلى نتائج.

وأضافت فالتونين، بأن الأمر يتطلب تعامل منسق، ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل في المقام الأول أيضا مع أوكرانيا.

وكان شولتس قد صرح، قبل المحادثة التي أجراها أمس الأول الجمعة مع بوتين، بأنه لن يتصل بالرئيس الروسي بمبادرة منه، وسوف يعقد سلسلة من المشاورات قبل القيام بذلك.