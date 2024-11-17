وزير الدفاع الإيراني يبحث في سوريا تعزيز التعاون الدفاعي

- زادة: سوريا شريك استراتيجي ومستعدون لدعمها والدفاع عنها





التقی وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية الطيار عزيز نصير زادة نظيره السوري العماد علي محمود عباس خلال زيارته للعاصمة السورية دمشق اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، أن وزير الدفاع الإيراني من المنتظر أن يلتقي اليوم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال نصيرزاده في تصريح صحفي- نقلته وكالة الانباء الإيرانية- لدى وصوله إلى دمشق: "لسوريا دور بارز في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية"، ذاكرا أنه سيلتقى المسئولين السياسيين والعسكريين للبحث في مختلف الجوانب، خاصة في مجال الدفاع والأمن من اجل تعزيزها وترسيخها.

وأكد زاده: "العلاقات الإيرانية السورية متنامية وندعم بعضنا البعض في الظروف الحساسة، نحن مستعدون لدعم هذا البلد الصديق والشريك الاستراتيجي، وندرس سبل تطويره".