ترقب في ليبيا لإعلان نتائج الانتخابات البلدية

بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات النتائج.. و 74% نسبة أولية للمشاركة

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، اليوم، بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات البلدية بمركز العد والإحصاء، وذلك تمهيدًا لإعلانها.

وقالت المفوضية إن مركز العد والإحصاء في المفوضية شهد انطلاق عملية مسح وإدخال بيانات استمارات المجموعة الأولى من نتائج انتخابات المجالس البلدية، تزامنًا مع وصول أولى شحنات صناديق الاقتراع.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعلان النتائج الأولية للعملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

كانت المفوضية قد أعلنت أن نسبة المشاركين في الانتخابات التي جرت، أمس، في 58 بلدية بلغت 74% وفق الإحصاء الأولي.

وجرت الانتخابات عبر 352 مركز اقتراع في 77 محطة انتخابية، من بينها 419 محطة للرجال، و358 محطة للنساء.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في المرحلة الأولى (من لهم حق التصويت) 186 ألفًا و55 ناخبًا، من بينهم 130 ألفًا من الرجال و56 ألفًا من النساء، وفقًا لبوابة "الوسط" الليبية.

ووصل عدد المرشحين إلى 1786 مرشحًا ضمن 159 قائمة، بالإضافة إلى 545 مرشحًا ومرشحة ضمن النظام الفردي، بينهم 470 مرشحًا من الرجال و17 من النساء.

وللمرة الأولى منذ عقد، تجرى الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا بما فيها شرق البلاد.

وتفقدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يرافقها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مركز اقتراع في قصر بن غشير جنوب طرابلس. وكتبت خوري عبر منصة إكس أن هذه العملية "تثبت أن إجراء الانتخابات ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة".

إلى ذلك، أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، الذي يهدف إلى ضمان حكم محلي تمثيلي وتوجيه المشاركة السياسية عبر السياسة الانتخابية.

وأكدت البعثة، في بيان، على أهمية الالتزام بالنزاهة واحترام مدونة قواعد السلوك التي وضعتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعية إلى دعم العملية الديمقراطية وضمان بيئة آمنة وشاملة قبل وأثناء وبعد يوم التصويت.